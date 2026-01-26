Arrojan polvos a la cara de la gente: detectan nuevo modus operandi de delincuentes

La Fiscalía General del Estado de Jalisco investiga un supuesto nuevo modus operandi en que los criminales arrojan polvos a la cara de las víctimas con el objetivo de secuestrar, extorsionar, robar o agredir.

Salvador de los Santos, fiscal de Jalisco, señaló que se investiga el modus operandi, además del tipo de sustancia que se le arroja a las víctimas. Los habitantes de la entidad aseguran que los amantes de lo ajeno siempre tienen nuevas tácticas para aprovecharse de las personas.

