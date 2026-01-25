Encuentran calcinada a familia de intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán

Víctor Manuel ‘N’, Anayeli ‘N’ y su hija de 12 años, Megan ‘N’, fueron encontrados sin vida y calcinados en el municipio de Zinapécuaro, después de estar varios días desaparecidos.

Sus cuerpos fueron hallados el 17 de enero, pero hasta el viernes 23 su identidad fue confirmada. Los cadáveres estaban en una zona de matorrales. Organizaciones e instancias gubernamentales se unieron en la exigencia de justicia porque la pareja era considerada un pilar importante en cuanto a la enseñanza de la Lengua de Señas.