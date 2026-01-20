inklusion.png Sitio accesible
Vuelca tráiler con 40 toneladas de basura en Nicolás Romero, Edomex; caos vial y rutas alternas

México traslada a 37 reos del Altiplano a Estados Unidos

Los 37 reos eran operadores relevantes de diversas organizaciones criminales y fueron enviados a Estados Unidos.

Seguridad

Por:  Itandehui Cervantes

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 37 operadores de organizaciones criminales considerados de alto impacto fueron trasladados a Estados Unidos.

La operación respondió a la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos con el compromiso de que no se solicitara la pena de muerte.

El operativo para el traslado de los reos se llevó a cabo mediante siete aeronaves pertenecientes a las Fuerzas Armadas mexicanas.

