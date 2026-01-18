inklusion.png Sitio accesible
Depósito fantasma: ladrones hacen creer que el pago ya fue realizado

Supuestos compradores hacen creer a la víctima que ya se realizó el pago, pero esto no es cierto; autoridades de México alertan del depósito fantasma

Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

Si estás pensando en vender algún producto en línea ten mucho cuidado porque en México se detectó una nueva estafa llamada “depósito fantasma”, con el cual los supuestos compradores tratan de engañar a las víctimas.

Los delincuentes entregan comprobante de depósito o transferencia, pero el dinero nunca cae en la cuenta. Se trata de un fraude que va en aumento en la Ciudad de México y está dirigido principalmente a vendedores en redes sociales y tiendas electrónicas.

