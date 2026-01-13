VIDEO:Emboscan a elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas

En el video se aprecia cómo los tripulantes de otra unidad empiezan a disparar y los agentes de la Guardia Nacional (GN) repelen el ataque. Momentos después los criminales impactaron una unidad especial y se dan a la fuga.

Metros adelante abandonaron un vehículo con blindaje artesanal, así como armas y equipo táctico con el objetivo de que no fueran identificados.