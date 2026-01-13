inklusion.png Sitio accesible
VIDEO:Emboscan a elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas

VIDEO:Emboscan a elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas

Se revelaron imágenes de la emboscada que sufrieron elementos de la Guardia Nacional durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Guerrero, Tamaulipas.

Por:  Adriana Pacheco

En el video se aprecia cómo los tripulantes de otra unidad empiezan a disparar y los agentes de la Guardia Nacional (GN) repelen el ataque. Momentos después los criminales impactaron una unidad especial y se dan a la fuga.

Metros adelante abandonaron un vehículo con blindaje artesanal, así como armas y equipo táctico con el objetivo de que no fueran identificados.

