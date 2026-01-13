Detención de presunto ladrón termina en riña, así se vivió el momento
La detención de un presunto ladrón en Tulancingo, Hidalgo, terminó en una riña entre policías y vecinos del lugar.
La riña comenzó cuando un hombre que presuntamente entró a robar a una casa fue detenido por los vecinos, sin embargo, la policía intervino, lo que provocó molestia entre la población.
Los vecinos incendiaron una patrulla y para dispersar a los vecinos la policía realizó disparos al aire. El incidente no dejó personas lesionadas.