Grupo Salinas denuncia al Estado mexicano ante la CIDH por persecución política

Detención de presunto ladrón termina en riña, así se vivió el momento

La detención de un presunto ladrón en Tulancingo, Hidalgo, terminó en una riña entre policías y vecinos del lugar.

Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

La riña comenzó cuando un hombre que presuntamente entró a robar a una casa fue detenido por los vecinos, sin embargo, la policía intervino, lo que provocó molestia entre la población.

Los vecinos incendiaron una patrulla y para dispersar a los vecinos la policía realizó disparos al aire. El incidente no dejó personas lesionadas.

Hidalgo