Grupo de policías abusan de su cargo en Juanacatlán, Jalisco

A través de redes sociales se viralizó un video de un presunto abuso de autoridad donde varios oficiales de Juanacatlán, entre ellos el comisario Juan Alberto Vaca Pérez, entran a una pizzería y realizan actos arbitrarios.

Las autoridades confirmaron que el problema se derivó por amenazas de muerte en contra de tres oficiales viales municipales, por lo que se inició una investigación para determinar el futuro de estos oficiales.