Reportan robo millonario en joyería de Monterrey, Nuevo León
Robo millonario en joyería de Monterrey genera pérdidas de 1.5 millones; ladrones perforan la pared en el Centro durante la madrugada del 28 de diciembre.
- Robo millonario en una joyería de Monterrey ubicada en el Centro de Monterrey, Avenida Benito Juárez, donde delincuentes ingresaron perforando dos boquetes en la pared para sustraer mercancía
- Empleados descubrieron el robo en joyería la mañana del 28 de diciembre de 2025 al llegar al local, reportando el faltante de nueve charolas con piezas de oro como anillos, esclavas y collares
- El botín del robo millonario en Monterrey asciende a aproximadamente 1.5 millones de pesos en joyas, según los propietarios de la joyería Oro Centro en Nuevo León
- Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron indagatorias por el robo en Centro de Monterrey, analizando cámaras de seguridad y del C4
- Comerciantes del Centro de Monterrey expresan preocupación por la inseguridad tras este robo millonario en joyería, que no es aislado en la zona durante diciembre