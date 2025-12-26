inklusion.png Sitio accesible
Departamento de Guerra de EUA ataca a ISIS en Nigeria; Trump advierte que ofensiva continuará

Pasajeros se esconden pertenencias para evitar asaltos en el transporte público

Ante los constantes asaltos en el transporte público de la CDMX, los pasajeros se esconden sus pertenencias entre su ropa para evitar ser víctimas.

Seguridad

Por:  Adriana Pacheco

Los habitantes de la Ciudad de México son constantes víctimas de asaltos en el transporte público, por lo que buscan maneras de ocultar sus pertenencias entre su ropa. Unos optan ocultarlas en la ropa interior o los calcetines.

El C5 monitorea algunas unidades de microbuses, sin emabrgo no todas cuenta con sistema de vigilancia, lo que las hace propensan a que se suban los delincuentes.

