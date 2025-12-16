María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, es sentenciada a 70 años de prisión por homicidio

María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, Estado de México, fue condenada a 70 años de prisión tras haberse acreditado su participación en el homicidio calificado del síndico Miguel Ángel Lara y su escolta, ocurrido el 25 de enero de 2023.

Durante la audiencia celebrada en los juzgados contiguos al penal de Santiaguito, donde la exfuncionaria se encuentra recluida desde el año pasado, el juez individualizó la condena y le impuso la pena máxima por el delito, toda vez que encontró que el asesinato se realizó con las agravantes de alevosía y ventaja.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Martínez Robles también deberá pagar una multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.