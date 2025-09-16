Hallan restos humanos en fosa clandestina en Jalisco
En Zapopan una llamada anónima alertó a las madres buscadoras y hallaron 14 bolsas con restos humanos que corresponden a por lo menos dos personas.
- El colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco ha recuperado 259 bolsas con posibles restos humanos.
- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se contabilizaron 223 bolsas con restos humanos de dos fosas clandestinas en la colonia Las Agujas.
- De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), hasta septiembre de 2025 se registran 133 mil 254 personas desaparecidas en México.