Condenan a 170 años de cárcel a feminicidas de Fátima Cecilia, el caso que estremeció a México en 2020

Ciento setenta años se van a quedar presos, por todo el dolor que nos causaron como familia, por todos los sueños que truncaron de Fátima. No merecía morir de esa forma porque nadie lo merece, porque hoy en el día de las niñas y niños se reconoce que no se respetan sus derechos. 170 años por lo que no se puede reparar, porque nada nos va a devolver a Fátima