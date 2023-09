Tips para evitar que el párpado o el labio te tiemblen

Hoy en día, la vida ha demostrado que va mucho más acelerada de lo que todos nos imaginamos, pues los apuros del trabajo, la escuela o diferentes actividades de cada persona llega a ser mucho más agobiante de lo que esperabas, y esta llega a repercutir directamente en nuestro organismo, mismo, pues nuestro cuerpo comienza a tener diferentes manifestaciones y una de ellas son los temblores en la cara y aquí te contamos cómo deshacerte de esos espasmos en el párpado o labio.

Y es que este tipo de manifestaciones no es otra cosa que estrés, ya que la acelerada vida que llevamos y las complicaciones que se puedan presentar en nuestras horas de trabajo o vida, pero aunque no lo creas, esto no sólo llega a afectar nuestro sistema digestivos desarrollando colitis nerviosa, sino también hasta una parálisis facial nos puede ocasionar, y las primeras manifestaciones son los temblores en zonas como los párpados o los labios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

A estos temblores o espasmos que se presentan principalmente en la zona del rostro, son conocidos científicamente como mioquimia, y de acuerdo con el Centro Oftalmológico de Barcelona , puede o no apreciarse a simple vista, pues se trata de un temblor provocado por contracciones benignas e involuntarias en el músculo orbicular, miso que es el encargado de cerrar los párpados.

Mientras que en área de los labios, los especialistas aseguran que estos tics nerviosos también pueden estar relacionados por la falta de nutrientes , cansancio o consumo excesivo de café, por lo que es importante que después de que acudas al medico para que confirme tu diagnóstico, tomes en cuenta los siguientes consejos.

Los especialistas de dicho portal, aseguran que las principales razones de estos espasmos faciales son consecuencia del estrés, la ansiedad, el consumo de bebidas estimulantes como el alcohol, energéticas y el tabaco, por mencionar algunas, y a continuación te traemos tips para que esto deje de sucederte.

Consejos para despedirte de los temblores de labios y párpados

Según los expertos, este tipo de manifestaciones en el rostro pueden ser bien controladas de manera casera y sin la necesidad de tomar medicación si es que sólo tiene signos iniciales, por lo que puede seguir los siguientes consejos:



Hacer meditación

Realizar pequeños masajes en el área contraria a la de los temblores

Mejorar la alimentación

Controlar el nivel de estrés con alguna actividad

Poner fomentos de agua fría en las zonas del tic

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.