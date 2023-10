¿Qué es el síndrome de alfa-gal provocado por la picadura de garrapatas?

El síndrome de alfa-gal es una condición que afecta a algunas personas que han sido picadas por una garrapata estrella solitaria, un tipo de garrapata que se encuentra principalmente en el sur, este y centro de Estados Unidos. Estos ectoparásitos hematófagos pueden transmitir una molécula de azúcar llamado alfa-gal, que se encuentra en la carne roja y otros productos de origen animal, al torrente sanguíneo de la persona. Esto hace que el sistema inmunológico de la persona produzca anticuerpos contra el alfa-gal, lo que puede provocar reacciones alérgicas cuando la persona consume carne roja u otros alimentos que contienen alfa-gal.

El síndrome de ala-gal provoca reacciones alérgicas de leves a graves a la carne roja, ya sea de res, cerdo o cordero, además de otras reacciones adversas a alimentos derivados de mamíferos como lácteos o gelatinas. Estas reacciones pueden incluir urticaria, hinchazón, dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos o anafilaxia.

Tales reacciones no ocurren inmediatamente después de comer la carne roja u otros alimentos con alfa-gal, sino que pueden demorar mucho más tiempo. Esto hace que sea más difícil identificar la causa de la alergia y diagnosticar el síndrome. Algunas personas pueden padecer el síndrome de alfa-gal y no saberlo. Por otro lado, hay personas con reacciones alérgicas graves (reacciones anafilácticas) pero sin un motivo en específico. Cuando se realizan análisis médicos y no se indica alguna alergia alimentaria, puede que se trate de este padecimiento, según Mayo Clinic.

El tratamiento del síndrome de alfa-gal consiste en evitar el consumo de carne roja y otros productos que contengan alfa-gal, así como el suministro de epinefrina y la atención médica inmediata.

También se recomienda evitar nuevas picaduras de garrapatas usando repelentes, ropa adecuada (pantalones y camisas largas) y revisiones periódicas después de la exposición a espacios al aire libre (áreas boscosas o pastizales). No existe una cura para el síndrome de alfa-gal, pero algunos estudios sugieren que los niveles de anticuerpos pueden disminuir con el tiempo si se evita la exposición al alfa-gal. Sin embargo, esto puede variar según cada persona y no se garantiza que las reacciones desaparezcan por completo.

El síndrome de alfa-gal es una condición poco conocida pero potencialmente peligrosa que puede afectar la calidad de vida de las personas que lo padecen. En caso de picaduras por garrapatas y síntomas de alergia a la carne roja u otros alimentos derivados, consulte a su médico para obtener un diagnóstico adecuado y un tratamiento personalizado.



