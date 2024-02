Evitar vacunarte en el mismo brazo podría elevar tu inmunidad

En cuanto a salud pública se refiere, una mejora en la eficacia de las vacunas puede significar la diferencia entre una epidemia controlada y un brote que no se pueda manejar. Un estudio reciente publicado en The Journal of Clinical Investigation mostró una intervención sorprendentemente sencilla que podría potenciar la respuesta inmune a las vacunas de varias dosis, incluida la vacuna contra el COVID-19, y esto radica simplemente en alternar el brazo a la hora de la inyección entre dosis y dosis.

Las vacunas multidosis, como las de COVID-19, sarampión, parotiditis, rubéola (SPR), y herpes zóster, son fundamentales para prevenir enfermedades infecciosas. Tradicionalmente, estas vacunas se administran en la parte superior del brazo, con la opción de inyectarlas en el mismo lugar o en un lugar diferente para cada dosis. Los investigadores se centraron en las vacunas COVID-19 de ARNm de Pfizer BioNTech, examinando si alternar los brazos para las dosis podía aumentar su eficacia.

El estudio reveló que los participantes que alternaron los brazos para las dosis inicial y de refuerzo experimentaron una respuesta de anticuerpos significativamente mayor en comparación con aquellos que recibieron ambas dosis en el mismo brazo. Este incremento en la respuesta de anticuerpos persistió en visitas de seguimiento, sugiriendo una mejora duradera en la inmunidad.

Los resultados sugieren una estrategia sencilla pero efectiva para potenciar la eficacia de las vacunas multidosis. Dado que la vacuna contra el COVID-19 fue un componente crítico para luchar contra la pandemia, comprender cómo maximizar su impacto es de suma importancia. Este estudio indica que algo tan simple como alternar los brazos podría contribuir significativamente a este objetivo.

La investigación se llevó a cabo con participantes del estudio serológico COVID-19 de la OHSU, incluyendo a casi 950 adultos. La mejora en la respuesta inmunitaria observada en aquellos que alternaron brazos para las dosis sugiere una intervención accesible y fácil de implementar que podría tener un impacto significativo en la salud pública.

Los expertos en el campo, como el Dr. Marcel E. Curlin de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, subrayan la importancia de estos hallazgos. La alternancia de brazos para las dosis no solo incrementa los niveles de anticuerpos específicos contra el antígeno, sino que también induce una respuesta inmunitaria más amplia, ofreciendo potencialmente una mejor protección contra variantes del virus.

Si bien el estudio se centró en la vacuna COVID-19 de ARNm, sus implicaciones podrían extenderse a otras vacunas multidosis. Futuras investigaciones podrían explorar si esta estrategia de alternancia de brazos mejora la inmunidad en una gama más amplia de vacunas, potencialmente revolucionando la forma en que se administran las vacunas multidosis.

