Estos son los beneficios del orégano para la salud, comprobados médicamente

El orégano, una hierba aromática que ha sido parte integral de la cocina mexicana durante siglos, no solo añade sabor y aroma a nuestros platillos , sino que también ofrece una serie de beneficios médicamente comprobados para la salud. En esta nota, exploraremos los diversos aspectos positivos que el consumo de orégano puede aportar a nuestro bienestar, respaldados por investigaciones realizadas en México y en el ámbito internacional.

Por si no lo sabías, el orégano no solo es un ingrediente delicioso en la cocina mexicana, sino también una fuente invaluable de beneficios para la salud. Integrar esta hierba aromática en nuestra alimentación puede ser una forma sabrosa y natural de promover nuestro bienestar. Pese a ser beneficios comprobados médicamente, es importante recordar que el orégano no debe ser considerado como un reemplazo para tratamientos médicos convencionales, sino como un complemento valioso en el camino hacia una vida más saludable.

Estos alimentos son una gran fuente de vitaminas y minerales.

Un té de orégano calmará el dolor intenso provocado por los cólicos menstruales. Aunque ahora hay diversos medicamentos capaces de aliviar esta molestia, el té de esta hierba aún se utiliza por su rápido efecto.

Una hierba llena de propiedades positivas para la salud

Uno de los beneficios mas notables del orégano es su capacidad para combatir bacterias y microorganismos perjudiciales. Investigaciones al rededor del mundo han demostrado que el aceite esencial de orégano posee potentes propiedades antibacterianas, lo que lo convierte en un aliado valioso en la lucha contra infecciones y enfermedades causadas por bacterias patógenas.

Así mismo, ha sido tradicionalmente utilizado en la medicina popular mexicana para aliviar problemas digestivos. Investigaciones modernas han confirmado estos beneficios, mostrando que los aceites esenciales de orégano pueden ayudar a reducir los síntomas de trastornos gastrointestinales como la dispepsia y el síndrome del intestino irritable.

El orégano también ha mostrado promesa en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre. Investigaciones han sugerido que ciertos compuestos de esta hierba pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a mantener niveles de glucosa más estables, lo que es especialmente relevante para personas con diabetes.

Un ingrediente delicioso y relevante para la salud

De acuerdo con un artículo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural en México , sus propiedades medicinales, como el alto contenido en minerales y ácidos, ayudan a disminuir dolores de cabeza, estómago, garganta, articulaciones y muelas. Contribuyen igualmente a prevenir problemas cardíacos, digestivos y de estreñimiento.

Así mismo, otro beneficio médicamente comprobado para esta hierba aromática es que es capas de aliviar la tos, asma y resfriados. Un ensayo que se llevó a cabo en seis clínicas de atención primaria en el norte de Israel, demostró su eficacia contra infecciones en el tracto respiratorio superior con un spray de cinco hierbas, menta, orégano, romero, y dos tops de eucalipto, las cuales disminuyeron el dolor de garganta, ronquera o tos, entre 60 pacientes que formaron el grupo de estudio.

El orégano es una fuente rica en nutrientes como el calcio, hierro y manganeso, esenciales para la salud ósea. Estudios realizados a esta hierba aromática han destacado el papel del orégano en la prevención de la pérdida ósea y el fortalecimiento de los huesos, lo que puede ser crucial para la salud a largo plazo.

Otras investigaciones han explorado el potencial del orégano como agente anticancerígeno. Algunos compuestos presentes en el orégano han mostrado tener propiedades que pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas, aunque se necesita más investigación para comprender completamente su impacto en la prevención y tratamiento del cáncer en un futuro.

