Nueva York declara estado de emergencia por poliomielitis

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia este viernes en un intento por acelerar la vacunación contra la poliomielitis después de que se detectara el virus en muestras de aguas residuales tomadas en cuatro condados.

En julio, el primer caso confirmado de poliomielitis en los Estados Unidos en casi una década apareció en un adulto en el condado de Rockland, según el departamento de salud del estado.

“Sobre la poliomielitis, simplemente no podemos tirar los dados”, dijo la comisionada de salud del estado, Mary Bassett. “Si usted o su hijo no están vacunados o no están al día con las vacunas, el riesgo de enfermedad paralítica es real”.

¿Dónde descubrieron virus de poliomielitis en Nueva York?

El estado de emergencia se debe al descubrimiento del virus el mes pasado en muestras de agua en distintos condados que son:



Nassau en Long Island

Rockland

Orange

Sullivan

Todos condados se encuentran en el norte de la ciudad de Nueva York y de acuerdo con autoridades la poliomielitis puede causar parálisis irreversible en algunos casos, pero se puede prevenir con una vacuna desde 1955.

Si bien no existe una cura conocida, tres inyecciones de la vacuna brindan casi un 100 % de inmunidad.

Personas de todas las edades están bajo amenaza, aunque el virus afecta principalmente a niños de tres años o menos.

¿Qué implica el estado de emergencia contra la poliomielitis?

La declaración de estado de emergencia autoriza a paramédicos, parteras y farmacéuticos a administrar vacunas contra la poliomielitis, entre otras medidas, para acelerar las tasas de inoculación. La orden también ordena a los proveedores de atención médica que actualicen el estado con datos sobre vacunas.

El estado de emergencia permanecerá vigente hasta el 9 de octubre, ya que la meta de vacunar al 90% de los residentes.

El condado de Orange tiene la tasa de vacunación más baja de los condados en cuestión, con menos del 59 % de vacunados, según el departamento de salud del estado.

