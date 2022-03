Medicamento frena el avance de un tipo de cáncer de mama en un 75.8%

Un nuevo ensayo sobre el tratamiento contra el cáncer de mama HER2-positivo con metástasis reveló la existencia de un medicamento que frena en un 75.8% el avance de la enfermedad, que afecta al 20% de las pacientes.

El ensayo clínico internacional Destiny Breast-03 , publicado en la revista The New England Journal of Medicine, puso aprueba la seguridad y la eficacia del medicamento trastuzumab deruxtecan, combinación de un fármaco dirigido (trastuzumab) con uno quimioterápico (deruxtecan).

El primero llega con precisión a las células malignas, donde se expresa la proteína HER2, responsable del desarrollo acelerado del tumor. Una vez allí, se libera la quimioterapia de forma localizada, que destruye a las células malignas sin dañar demasiado a las sanas.

El estudio, en el que participaron 524 personas de 15 países, mostró que el 75.8% de los pacientes con la nueva combinación lograba una supervivencia libre de progresión de la enfermedad.

Además, el porcentaje de pacientes con vida tras el año de seguimiento era del 94.1% con trastuzumab deruxtecan frente al 85.9% del trastuzumab emtansine.

Javier Cortés, director del International Breast Cancer Center (IBCC) de Barcelona y primer autor del estudio, señaló que será necesario un mayor periodo de seguimiento para ver cuántas pacientes siguen libres del cáncer de mama HER2-positivo a largo plazo.

Como es habitual en las primeras fases de prueba, el medicamento desarrollado por una alianza entre las farmacéuticas Astrazeneca y Daiichi Sankyo, se aplica a los casos más graves de la enfermedad, pero según Cortés, “ya se está estudiando para utilizarlo en personas con tumores localizados, sin metástasis”, y se están viendo resultados muy prometedores en tumores donde la expresión de HER2 no es tan elevada.

Además algunos grupos de investigación están empezando también a ver los efectos de este medicamento en cáncer de pulmón, gástrico o colorrectal.



