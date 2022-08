¿Consumes alguna? Estas son las peores marcas de salchichas

Las salchichas son uno de los alimentos más populares en México, pueden consumirse para acompañar diferentes platillos o incluso como ingredientes principales, sin embargo, no todas son lo que dicen ser; te compartimos cuáles son las marcas de salchichas de baja calidad.

Marcas de salchichas no son lo que dicen ser

En el 2020, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un análisis en la Revista del Consumidor acerca de las marcas de salchichas que se venden en nuestro país para determinar su valor nutrimental y si es es que coincidían con su descripción.

El estudio se basó en analizar 57 marcas de salchichas en el que se evaluó la calidad sanitaria, grasa, adición de fécula, proteína, humedad, el sodio, tipo de carne y si su etiquetado era real.

La Profeco explicó que la norma NMX-F-065-1984 señala que las salchichas deben ser elaboradas con la mezcla de carne (60% mínimo) de ternera, res o cerdo y grasas de estas especies. Son de tres tipos: salchicha de Viena, salchicha de Fráncfort y salchicha de cocktail, sin embargo, esta norma no es obligatoria, por lo que en el mercado hay de pavo, pollo o cerdo.

Estas salchichas se encuentran en el mercado con la clasificación: De pavo, de pechuga de pavo, hot dog, Viena, Cocktail, para asar, reducida en grasa y reducida en sodio. Como dato a destacar, el primer ingrediente que declare una salchicha deberá ser el que contenga en mayor cantidad.

La investigación descubrió que al menos 30 marcas de salchichas no se apegan a las normas de elaboración de este embutido, por lo que están mintiendo en sus etiquetados.

Marcas que venden más agua

Las marcas que venden más agua que carne son Casa López y Peñaranda, la primera tiene 75% de agua, mientras que la segunda cuenta con 50% de agua.

Marcas que mienten en su composición

Además, hay marcas que no contienen los ingredientes que venden, tales como Parma Sabori, San Millán y Tres Castillos, ya que no son de pavo, sino de pollo. Por otra parte, Nu-tres y Pepe Salchicha no dicen de qué ave están hechas sus salchichas de pavo.

Profeco Recomendaciones de la Profeco al comprar marcas de salchichas

Las marcas de más baja calidad

Profeco dio a conocer que las marcas que más mienten debido a que tienen más agua que carne, a que están hechas de pollo en lugar de pavo o que no tienen el contenido graso que dicen, son: Don Fer, Duby, Salchichas de Pavo Aurrera, Parma Sabori y Precissimo.

A pesar de que estas marcas son de las que más mienten, la que más engaña al consumidor es la Fud Cuida-t+, ya que dice ser en su mayoría de pavo, pero es de pollo, menciona que es reducida en sodio y grasa, pero tiene las cantidades normales.





Debido a su contenido falso, los productos que han sido encontrados en el mercado están siendo inmovilizados por incumplimiento a las normas aplicables, se explicó en la Revista del Consumidor y están en proceso de la sanción que corresponda.

