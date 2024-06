¿Lo sabías? La marca en la lengua que revela por qué debes evitar el café

Para muchos, el café de la mañana es indispensable para empezar el día, ya que es una fuente esencial de energía que permite realizar las actividades diarias. Sin embargo, un médico advirtió sobre un sorprendente síntoma en la lengua que podría indicar que no deberías consumirlo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo saber si no debes tomar café?

A través de su cuenta de TikTok, el doctor Anis Khalaf explicó que un chequeo sencillo que puedes realizar en casa podría revelar si la cafeína es perjudicial para ti.

#didyouknow #healthtips #dranis #coffee ♬ Smalltown Boy - Bronski Beat @acupuncturefit Ever considered what your morning cup of coffee does from a Traditional Chinese Medicine perspective? Join Dr. Anis as he explores the intriguing effects of coffee on your body according to TCM. Learn why coffee might be beneficial for some body types and potentially harmful for others, depending on your individual balance of yin and yang. Discover the thermal nature of coffee and how it interacts with the energy channels in your body #oralhealth

En su video, el especialista sugirió que te mires al espejo y saques la lengua para hacer una prueba rápida. Si observas muchas grietas junto con un recubrimiento amarillo grueso, es probable que debas evitar el café . Este síntoma podría estar relacionado con un “desequilibrio en el cuerpo”, que el consumo de esta bebida podría agravar.

A su vez, explicó que esta condición implica una deficiencia de fluidos o frío en el cuerpo, combinada con exceso de calor y humedad. Incluyó el término “deficiencia yin” en la que los fluidos cálidos de tu cuerpo están por encima de los fríos.

¿Qué le hace la cafeína a tu cuerpo?

De acuerdo con información de Medline Plus , la cafeína se encuentra naturalmente en más de 60 plantas y, por lo general, una taza de café de ocho onzas contiene entre 95-200 mg. Sus efectos en el cuerpo van directamente sobre el metabolismo e incluyen: El estímulo del sistema nervioso central, diurético, aumento de la liberación de ácido en el estómago e incremento de la presión arterial.

Si te preguntas en cuánto tiempo hace efecto, su nivel máximo en la sangre está presente dentro de una hora luego de consumirla. Asimismo, sus efectos duran de cuatro a seis horas.

¿Qué personas no pueden consumir cafeína?

Si bien la cafeína es un componente que proporciona energía por las mañanas, no todas las personas la toleran igualmente bien, y algunas pueden no deber consumirla. En cuanto a la cantidad diaria recomendada de café , hasta 400 mg no se considera perjudicial, si bien este límite puede variar según la sensibilidad individual. Sin embargo, superar esta cantidad puede llevar a la manifestación de síntomas como:



Insomnio.

Inquietud y temblores.

Dolores de cabeza.

Ritmo cardíaco rápido.

Mareos.

Ansiedad.

Dependencia.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.