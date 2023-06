Si piensas que el agua es la única bebida saludable que existe hemos de decirte que estás en un error, ya que un estudio de la Universidad de Harvard señala que hay otras dos buenas opciones para saciar la sed y a la vez cuidar tu cuerpo, y no, estos no son los electrolitos o las bebidas energizantes, regularmente consumidos después hacer ejercicio.

Desde niños nos han dicho los médicos y los expertos en la salud que no hay líquido más saludable que el agua, sin embargo, Harvard T.H. Chan School of Public Health, escuela de salud pública de la Universidad de Harvard, dio a conocer en un estudio que hay otras dos bebidas que son sanas para el organismo de las personas.

¿Cuáles son las bebidas saludables aparte del agua?

El estudio señala que los humanos han confiado en el agua como la única bebida saludable durante millones de años, pues aparte de ser refrescante, es capaz de reponer los líquidos que se pierden durante el día, sin embargo, las recientes investigaciones señalan que el café y el té, sin edulcorantes añadidos, también son bebidas sanas.

¿Por qué el café es saludable?

De acuerdo con el estudio de T.H. de Harvard Chan School of Public Health, que es considerada como la mejor escuela de salud pública del mundo, tanto por la Academic Ranking of World Universities como EduRank, existe una gran cantidad de evidencia que sugiere que tomar café con cafeína no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Al contrario, consumir café de 3 a 5 tazas estándar al día se asociada con la reducción de enfermedades crónicas. No obstante, las personas que padecen nerviosismo, ansiedad e insomnio pueden no tolerarlo, por lo que no se recomienda que se ingiera. También se aconseja que las mujeres embarazas consuman menos de 200 miligramos de cafeína al día, es decir, no más de 2 tazas de café, porque la cafeína pasa a través de la placenta hacia el feto y se ha asociado con el bajo peso del bebé al nacer, hasta pérdida del embarazo.

Aunque en 1991, el café fue incluido en la lista de posibles cancerígenos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2016, fue exonerado, ya que la investigación encontró que la bebida no estaba asociada con mayor riesgo de tener cáncer, por el contrario, se registró una disminución del riesgo de ciertos tipos de cáncer entre los que bebían café regularmente. Además, la investigación que se ha engrosado sugiere que cuando se consume con moderación, el café puede considerarse una bebida saludable.

Si bien el agua siempre es la mejor opción para saciar la sed, el café puede contar para sus objetivos diarios de líquidos. Aunque la cafeína tiene un efecto diurético leve, se compensa con la cantidad total de líquido del café -señala el estudio.

¿Por qué el té es saludable?

De acuerdo la Universidad de Harvard, los estudios en animales sugieren beneficios potenciales para la salud del té debido a su alto contenido de polifenoles (moléculas antioxidantes que se encuentran sobre todo en plantas). Por otro lado, los estudios en humanos generalmente han sido menos concluyentes, pero se muestran prometedores.

La investigación observacional encontró que el consumo de té de 2 a 3 tazas diarias está asociado con un riesgo reducido de muerte prematura, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2.

Sin embargo, puede haber un mayor riesgo de cáncer de esófago y estómago por beber té demasiado caliente. No obstante, se necesitan ensayos controlados aleatorios para confirmar si estas asociaciones saludables y perjudiciales son causales. Mientras tanto, hay poco riesgo asociado con beber té, excepto por el consumo frecuente de té muy caliente.

