Habilidades sociales disminuyen a los 30 y no en la vejez: Estudio

Un nuevo estudio señala que las habilidades sociales de los seres humanos podrían comenzar a disminuir entre los 30 y 40 años; pero a qué se refiere exactamente esto. De acuerdo a los expertos con el tiempo estas “simples cosas” podrían desencadenar en un problema de soledad y a continuación te explicamos los detalles.

Las estadísticas expuestas en el estudio dejan ver que cada vez son más las personas que afirman que sus relaciones sociales no son significativas, mientras que otros se sienten muy solos o aislados socialmente.

“Una vez que las habilidades sociales disminuyen, las personas pueden comenzar a sentirse solas y deprimidas, lo que puede tener un gran impacto en la salud física”, menciona Heather Ferguson, profesora e investigadora en psicología cognitiva de la Universidad de Kent en el Reino Unido.

Habilidades sociales disminuyen con la edad

Este estudio es parte de The Cognitive basis of Social Communication and Ageing ( CogSoCoAGE ) un proyecto de investigación interdisciplinario de cinco años llevado a cabo por la Facultad de Psicología de la Universidad de Kent y financiado por el Consejo Europeo de Investigación.

Su objetivo es investigar la base cognitiva de la comunicación social y cómo cambia a lo largo de la vida. Originalmente se pensaba que la disminución de las habilidades sociales llegaba en la vejez, pero en este estudio y los múltiples trabajos que se han realizado identifican que ocurre mucho antes.

¿Qué habilidades sociales disminuyen con la edad?

Se trata de un declive en ciertas funciones cognitivas sociales y relacionadas, como la memoria , la planificación y la capacidad de inhibir los impulsos.

Se sabe que una parte vital de la interacción social cotidiana es la capacidad de inferir información sobre los demás con base en sus emociones, perspectiva visual y lenguaje. Sin embargo, estas cosas tienden a disminuir conforme a la edad.

El estudio incluye pruebas de laboratorio, cuestionarios, mediciones de actividad cerebral y movimientos oculares utilizando anteojos equipados con cámaras de video; todo ello para poder comprobar cómo se desenvuelven las habilidades sociales.

En cuanto a las conversaciones, los investigadores encontraron que los adultos mayores a 40 años tenían menos probabilidades de mirar directamente a la otra persona que los adolescentes.

Al rastrear los movimientos oculares, notaron que los participantes miraban al fondo. Al mirar hacia otro lado, se pierde una gran cantidad de pistas sobre el significado, las intenciones y las emociones», lo que puede conducir a malentendidos o falta de conexión entre las personas.

Al poco contacto visual se le suma el hecho de que los adultos, en un rango de edad entre finales de los 30 y principios de los 40, también evitan mirar a extraños al caminar, lo que puede limitar nuevas conversaciones o posibles amistades.

Impacto de la soledad en el cerebro en las áreas involucradas en la imaginación, la memoria y el soñar despierto.

Falta de habilidades sociales puede ocasionar soledad

Actualmente el estudio se sigue desarrollando, pero los expertos puntualizan que es importante seguir estimulando las habilidades sociales conforme a la edad, ya que el hecho de que estas puedan disminuir desencadenará a la soledad, e incluso depresión , en gran parte de la población.

Este estudio es particularmente importante y oportuno para comprender que la disminución de las habilidades sociales se refleja en el bienestar de una persona y que al perderlas, el individuo puede comenzar a sentirse solo y deprimido, y esto muy probablemente conducirá al aislamiento y la soledad, afectando su salud física y mental.

