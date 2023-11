La dieta que reduce hasta en 95% los bochornos durante la menopausia

Los molestos bochornos que acompañan la menopausia podrían mitigarse casi en su totalidad de una forma natural y saludable. Seguir una dieta vegana reduce los bochornos durante la menopausia hasta en un 95%, según un estudio reciente.

Se trata de una nueva investigación publicada en la revista Complementary Therapies in Medicine, que afirma que seguir una dieta vegana baja en grasas que incluya soja (soya) conduce a una disminución de los bochornos menopáusicos de hasta el 95%. Los bochornos son sensaciones repentinas de calor intenso que afectan a muchas mujeres durante la transición a la menopausia. Pueden causar incomodidad, sudoración, palpitaciones y dificultad para dormir.

Según la Dra. Hana Kahleova, directora de investigación clínica del Comité de Médicos por una Medicina Responsable y autora principal de este estudio, para Medical News Today, la razón para estudiar esto es debido a que la obesidad es un factor de riesgo para los bochornos.

Una dieta vegana también evita la carne y los productos lácteos, que son altos en grasas saturadas y compuestos llamados productos finales de glicación avanzada, ambos de los cuales causan inflamación que puede contribuir a los bochornos. -Dijo

La experta dijo que algunas investigaciones muestran que las mujeres con bochornos tienen mayor riesgo de enfermedades del corazón y cáncer de mama, y una dieta vegana puede ayudar a reducir el riesgo de ambos. Además, una dieta vegana puede mejorar otros síntomas menopáusicos como el estado de ánimo, la ansiedad, el insomnio y la calidad de vida.

Resultados del estudio

Para realizar el estudio , la Dra. Kahleova y su equipo utilizaron datos de 84 mujeres posmenopáusicas que participaban en el ensayo Women’s Study for the Alleviation of Vasomotor Symptoms (WAVS). Las participantes declararon tener dos o más bochornos diarios de moderados a intensos. Se les pidió aleatoriamente que siguieran una dieta vegana baja en grasas que incluía media taza de soja cocida al día, o que continuaran con su dieta normal durante 12 semanas. Se analizaron las heces de un subgrupo.

Los resultados fueron sorprendentes. Las mujeres que siguieron la dieta vegana experimentaron una reducción del 79% en la frecuencia de los bochornos moderados a intensos, y una reducción del 95% en la frecuencia de los bochornos graves. También reportaron mejoras en su peso, colesterol, presión arterial y calidad de vida. Por el contrario, las mujeres que siguieron su dieta habitual no mostraron cambios significativos en ninguno de estos parámetros.

Los científicos descubrieron cambios en las especies de bacterias del microbioma intestinal de los participantes que siguieron la dieta vegana. Se encontraron más bacterias Porphyromonas y Prevotella corporis en los que siguieron la dieta vegana, y éstas se relacionaron con una reducción de los bochornos graves. Estas bacterias pueden producir metabolitos beneficiosos para la salud hormonal, como el equol, que se deriva de la soja y tiene efectos similares al estrógeno.

Este estudio sugiere que seguir una dieta vegana baja en grasas que incluya soja puede ser una forma efectiva y segura de reducir los bochornos durante la menopausia, así como mejorar otros aspectos de la salud. Si quieres probar esta opción, te recomendamos consultar con tu médico o nutricionista antes de hacer cambios en tu alimentación.

