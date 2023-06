Ya lo sabíamos, pero no está de más recordar las calorías que se queman con el sexo

Estamos a mitad de año y sabemos que todavía podemos alcanzar nuestros propósitos para este 2023. Una de estas metas es sin duda, tener mejor salud, lo cual buscamos a través del descanso, una buena alimentación, el ejercicio o sexo.

Y justamente, para mejorar nuestra condición física, la Universidad de Montreal reveló un estudio en el que se asegura que tener media hora de sexo, tiene una quema de 101 calorías en hombres y 69 calorías en mujeres. Una buena noticia que nos confirma lo que muchos ya sabíamos.

El sexo ahora será un deporte oficial y hasta un campeonato continental habrá

¿El sexo es la mejor que hacer deporte o ir al gimnasio?

No, definitivamente no. Es importante dejar en claro, que el sexo no es un sustituto del ejercicio físico, ya que en comparación con otras actividades como el correr 30 minutos, con lo que puedes quemar alrededor de 213 calorías en mujeres y 276 calorías en hombres.

Pero no hay que desanimarse, hay ciertas variables que pueden aumentar el gasto calórico durante el sexo, como las posturas, la intensidad y la duración. Según expertos en deportes, se ha calculado que en las posturas en las que el hombre se encuentra tumbado, se queman alrededor de 50 calorías en promedio, mientras que las mujeres, al ser las que se mueven, pueden llegar a quemar entre 137 y 190 calorías.

¿Cuál es la mejor posición para tener sexo y quemar calorías?



Asimismo, se ha comprobado que la mejor postura para la quema de grasa en ambas partes es tener relaciones sexuales de pie. En esta posición, los hombres pueden quemar alrededor de 200 calorías y las mujeres alrededor de 150 calorías.

El sexo como deporte nacional

Sin duda este tema ha dado mucho que hablar, muestra de ello ha sido que recientemente ha circulado la noticia de que en Suecia, el sexo ya ha sido considerado un deporte y si existiera una justa deportiva dedicada a esta muy personal disciplina ¿participarías en ella?

