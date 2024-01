Estos son los tipos de depresión y cómo atenderlos a tiempo, según la OMS

Para este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, es por ello que en este artículo te contamos todos los tipos de trastorno de depresión y cómo deben tratarse de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La Secretaría de Salud señala que la depresión es un trastorno que impacta las tasas de mortalidad a nivel mundial, además de que aunque impacta en personas de todas las edades, los adolescentes y adultos mayores son los que más la padecen.

¿Qué es y cómo se define la depresión?

La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 300 millones de personas en el planeta y comienza a manifestarse con irritabilidad y cambios súbitos de ánimo, en el caso de los niños se puede manifestar con dolores de estómago o cabeza, mareos y nauseas.

La depresión se reconoce como una “condición médica o cerebral y un trastorno, más que una cuestión de voluntad” y aunque todavía se desconocen las causas exactas que la provocan, existen diversos factores que como factores sociales, psicológicos y hasta de genes que podrían ser el origen.presión.

Una forma de notar a tiempo este trastorno es que la persona no se levanta, no se baña, no quiere socializar, se aísla y empieza a tener ideas de muerte o hasta alucinaciones.

¿Cuáles son los tipos de trastornos de depresión?

Trastorno depresivo grave: Este tipo de trastorno es prolongado y con posibilidad de episodios repetitivos. Afecta las actividades diarias como comer, dormir, así como la concentración. Se requiere de tratamiento farmacológico y terapia psicológica.

Trastorno depresivo persistente: Es moderado y sus síntomas son la pérdida de interés en las actividades normales, cambios en el sueño, baja autoestima, desesperanza, inapetencia, falta de energía y de concentración. El tratamiento incluye el uso de medicamentos y la terapia conversacional.

Depresión postparto: Se diagnostica en el primer mes después del nacimiento. Los principales síntomas son insomnio, irritabilidad, desapego con el bebé, pérdida de apetito. El tratamiento se basa en terapia, antidepresivos y terapia hormonal.

¿Sabes cuáles son los tipos más comunes de depresión? 🤧



⬇️⬇️⬇️



- Trastorno depresivo mayor

- Trastorno depresivo persistente

- Trastorno bipolar

- Trastorno bipolar tipo II

- Depresión post parto — AVEPSI VE (@avepsi_ve) January 9, 2024

Trastorno afectivo estacional: Se produce por lo reguklar en el invierno, con la reducción de horas de sol. Los síntomas característicos son desesperanza y alejamiento social. Se requiere la aplicación de fototerapia, medicamentos y terapia conversacional.

Depresión psicótica: Se caracteriza por la presencia de alucinaciones o episodios psicóticos con sentimientos de desesperanza, inutilidad o culpa, fatiga constante, retraimiento social e irritabilidad. Se requiere de un tratamiento farmacológico, con terapias psicológicas.

Trastorno bipolar: Es un trastorno permanente que genera cambios cíclicos en el estado de ánimo, con altos emocionales y sentimientos de tristeza o depresión. El tratamiento incluye medicamentos estabilizantes del humor, antipsicóticos, antidepresivos y psicoterapia.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.