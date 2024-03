Esta cantidad de refresco puede provocar daños al corazón

Tomar refresco, sobre todo a la hora de la comida, es una de las más grandes costumbres en muchos países de Latinoamérica. Su consumo es una realidad preocupante y ahora un reciente estudio pone en manifiesto que el tomar tan sólo dos raciones de estas bebidas azucaradas podrían eliminar por completo todo el beneficio que trae la actividad física regular para la salud cardiovascular.

Esta investigación, publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, examinó los datos de 100 mil adultos a lo largo de 30 años, revelando que incluso aquellos que cumplían con la recomendación de 150 minutos de actividad física a la semana no podían contrarrestar los efectos negativos del consumo de bebidas azucaradas como el refresco en su salud cardiovascular.

El exceso de azúcar en la dieta ha estado vinculado a numerosos problemas de salud, incluyendo la inflamación crónica y la obesidad, factores de riesgo clave para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Este estudio subrayó cómo el consumo de bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, independientemente del nivel de actividad física del individuo.

Los expertos advierten sobre los peligros del consumo regular de bebidas azucaradas, recomendando su eliminación completa de la dieta y sugiriendo alternativas más saludables como el agua, café o té sin azúcares añadidos. Según el Dr. Hosam Hmoud, cardiólogo del Hospital Northwell Lenox Hill, estas bebidas ultraprocesadas como el refresco pueden provocar alteraciones en las comunidades bacterianas naturales del intestino, aumentando el riesgo de aterosclerosis y otras enfermedades graves.

El estudio también destacó que, mientras el ejercicio puede reducir los niveles de inflamación basales en el cuerpo, las bebidas azucaradas los incrementan, anulando los efectos beneficiosos del ejercicio en la salud cardiovascular. La Dra. Brooke Aggarwal, profesora adjunta de ciencias médicas en la división de cardiología del Colegio Vagelos de Médicos y Cirujanos de Columbia, enfatizó que la actividad física, aunque beneficiosa por sí misma, no puede contrarrestar los daños que estas bebidas causan al corazón.

Además, la investigación sugiere que una dieta alta en azúcares añadidos podría resultar en una menor energía para realizar actividad física, aunque este aspecto no se exploró específicamente en el estudio. Jacquelyn Davis, dietista registrada y gerente de nutrición clínica en Yale New Haven Health - Bridgeport Hospital, resaltó que el consumo refresco se asocia con un incremento de peso, diabetes tipo 2, y enfermedades cardiovasculares, entre otros problemas de salud.

Los expertos subrayaron la importancia de mantener una dieta baja en azúcares añadidos y sugiere que incluso el ejercicio regular no puede compensar los efectos negativos del consumo frecuente de bebidas azucaradas. Los expertos aconsejan optar por alternativas más saludables para proteger la salud cardiovascular y general.

