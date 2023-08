Esta es la marca de helados donde Cofepris encontró una bacteria peligrosa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha emitido una alerta sanitaria importante ante el descubrimiento de helados contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes en productos de la marca Soft Serve On The Go. Aunque la empresa Real Kosher Ice Cream ha realizado un retiro voluntario de esta marca de helados en Estados Unidos, se ha confirmado que ciertos productos contaminados han sido distribuidos en México, lo que representa un riesgo para la salud pública.

¿Cuales son los sabores afectados?

De acuerdo con la información difundida por Cofepris , la bacteria Listeria monocytogenes ha sido identificada en diversos sabores de helados de la marca Soft Serve On The Go.



Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

Razzle n´Dazzle Peanut Butter

Caramel Vanilla (Caramelo)

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate)

Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango)

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera)

Cofepris advierte a la población que se abstenga de comprar y consumir los productos de la marca Soft Serve On The Go en los sabores antes mencionados, ya que se ha confirmado que representan un riesgo grave para la salud. Si algún consumidor ha adquirido alguno de estos productos, se recomienda deshacerse de ellos de inmediato para evitar posibles consecuencias para la salud.

La autoridad sanitaria exhorta a la población a estar atenta y a denunciar cualquier información relacionada con la posible comercialización de estos productos contaminados. En caso de tener información relevante, se puede realizar la denuncia correspondiente a través del teléfono 800 033 5050 o en la página oficial de Cofepris: gob.mx/cofepr .

Es importante tener en cuenta que la infección por Listeria monocytogenes puede causar una serie de síntomas graves, entre ellos fiebre, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones. Si alguna persona presenta estos síntomas después de haber consumido los helados Soft Serve On The Go, se recomienda buscar atención médica de manera inmediata.

La autoridad reguladora hace un llamado a los establecimientos, tiendas departamentales y distribuidores que puedan tener en inventario los productos afectados a suspender su venta de manera inmediata y a proceder a su destrucción. Cofepris reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población y su vigilancia constante para evitar cualquier riesgo relacionado con productos alimenticios contaminados.

