Cómo convencer a alguien antivacunas que se inocule, según expertos

La ciencia trabaja día y noche para crear medicamentos y vacunas ante las enfermedades peligrosas que ponen en riesgo la salud de las persona, pero hay una parte de la población mundial que son antivacunas y prefieren no administrarse una dosis de vacuna. Por ello, expertos informan cómo convencer a para que se inoculen.

Actualmente, con la llegada de las vacunas COVID-19 han existido enfrentamientos y diversos puntos de vista, pues hay personas antivacunas que no confían en estas dosis médicas para disminuir la gravedad de los síntomas.

Incluso, se han reportado manifestaciones en diferentes países por parte de los antivacunas, lo cual resulta grave porque complica el control de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el problema de los antivacunas no es algo nuevo, sino que desde hace años han puesto resistencia a otros tipos de enfermedades.

Estudio informa cómo convencer a los antivacunas de inocularse

Un estudio publicado en el Proceedings of the National Academy of Sciences en el 2015 informa que analizó a un grupo de personas negadas a las vacunas contra el sarampión para convencerlas a inocularse y demostrarles lo importante que son estas dosis.

El estudio estuvo a cargo de un grupo de científicos pertenecientes a la Universidad de Illinois y tras aplicar diferentes métodos de información sobre la importancia de las vacunas , lograron identificar cómo convencer a los antivacunas de inocularse.

Para esta investigación se necesitó de 315 voluntarios que no estaban convencidos de las vacunas contra el sarampión; fueron divididos en tres grupos y se les brindó información sobre las vacunas de forma diferente.

Los científicos explicaron que los efectos secundarios de las vacunas han complicado el convencimiento, pero argumentaron que ahora se enfocarían en mostrar las negativas al no vacunarse y estar expuestos a las enfermedades.

Quizás debamos dirigir la atención de la gente al otro aspecto de la decisión. Puede estar concentrado en el riesgo de recibir la vacuna. Pero también existe el riesgo de no recibir la vacuna. Usted o su hijo podrían contraer sarampión

¿Cómo convencer a los antivacunas de inocularse?

Los 315 voluntarios fueron divididos en tres grupos. Al primero se le brindó información científica que negaba los mitos comunes sobre la vacunación; al segundo se le habló sobre los riesgos de la enfermedad mostrándole imágenes de personas infectadas tras no vacunarse; y, al tercero, se le dio información de la enfermedad.

Tras finalizar el estudio (lectura), se reevaluaron las actitudes y opiniones de las personas antivacunas con el fin de identificar un cambio en la intención de vacunarse y vacunar a sus hijos. Los resultados fueron alentadores, según lo explicaron científicos.

Los resultados del estudio explicaron que los antivacunas cambiaron de opinión en cuanto se les mostró los riesgos de la enfermedad en caso de que no se vacunen.

Fue así que los científicos llegaron a la conclusión de que lo ideal para convencer a las personas antivacunas no está en brindarles información sobre la vacuna, sino en informarles sobre los riesgos a los que están expuestos si llegan a enfermarse por no estar protegidos con la respectiva dosis.

Asimismo, enfatizaron que es funcional mostrar historias sobre pacientes enfermos que se negaron a vacunarse y los síntomas que vivieron.

