¿Qué es la ansiedad climática? Te decimos cómo podría afectar tu salud

De acuerdo con las autoridades sanitarias de Oregon, los efectos del cambio climático también tienen relación con la salud mental, así lo dio a conocer en un reporte en el que indicó la ansiedad climática que padecen los jóvenes; esta es la información.

¿Qué es la ansiedad climática?

La ansiedad climática es aquella preocupación y angustia generada por el cambio climático. Las autoridades sanitarias de Oregon informaron sobre los sentimientos de angustia, ira y frustración entre los jóvenes debido al cambio climático y a la falta de acción que tienen los gobiernos y las personas al respecto les han provocado esta clase de ansiedad.

El pasado martes 14 de junio, se llevó a cabo una conferencia de prensa organizada por la Autoridad de Salud de Oregon (OHA, por sus siglas en inglés), en la que tres jóvenes hablaron sobre su experiencia con la ansiedad climática.

La estudiante Mira Saturen manifestó el horror que sintió cuando el incendio de Almeda arrasó una zona próxima a su localidad, Ashland, en el suroeste de Oregon, lo cual ocurrió en septiembre de 2020.

La joven, estudiante de 16 años de edad, expresó que fueron un par de días horribles y estresantes a medida que se iban conociendo detalles del incendio, además, destacó que su preocupación aumentó debido a que su padre trabaja en el departamento de bomberos y “estuvo luchando contra el fuego durante más de 36 horas, lo que me dio mucho miedo”, dijo.

La gobernadora de Oregon encargó a la OHA en marzo del 2020 que estudiara los efectos del cambio climático en la salud mental de los jóvenes. En su reporte, señaló que su investigación fue “diseñada para centrarse en las voces de los jóvenes, especialmente de la juventud tribal y de color en Oregon”.

Comunidades marginadas y la ansiedad climática

El reporte habla sobre las comunidades marginadas, ya que tienen una mayor tendencia a sufrir los efectos del cambio climático sobre la salud, y destaca que “la investigación emergente muestra cargas desproporcionadamente similares en términos de salud mental”.

Te Maia Wiki, otra estudiante de secundaria de Ashland, dijo que para ella es importante mencionar que es indígena y que la generación de su madre se comía salmón ahumado que se pescaba de forma tradicional por su pueblo en el río, sin embargo, afirmó que “En mi vida, pocas veces he comido ese pescado, he visto ese salmón ahumado en nuestras ceremonias. Esta es una encarnación espiritual, emocional y física de cómo me estresa esto y cómo me impacta”.

Efectos de la ansiedad climática

Si bien es cierto que la ansiedad climática no está catalogada como un trastorno mental, sí es un estado mental en el que las personas podrían tener excesiva angustia y estrés e incluso, en algunos casos, podrían llegar a deprimirse por esta ansiedad, además pueden experimentar ataques de pánico, falta de apetito o insomnio, de acuerdo con la publicación de The Lancet .

