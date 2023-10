Terapia de Flotación podría ayudar a aliviar la anorexia

La investigación incluyó a 68 mujeres hospitalizadas para recibir tratamiento por anorexia, de las cuales 45 participaron en la terapia de flotación durante cuatro semanas, las otras 23 no lo hicieron, seleccionadas como el grupo control, y siguieron con su tratamiento. Después de 6 meses posterior a la terapia, las participantes mostraron reducciones significativas en la insatisfacción corporal, según la escala fotográfica de evaluación de la figura mientras que las pacientes que no participaron no presentaron mejoras. A las pacientes se les mostró una serie de 10 imágenes con diferentes cuerpos femeninos y con diferentes índices de masa corporal desde bajo hasta sobrepeso, en una eligieron la foto de cómo estaba su cuerpo actual y en otra elección señalaron que silueta preferían tener. Después de cada sesión se realizó este ejercicio y en lugar de ver su cuerpo actual con sobrepeso eligieron un cuerpo con un índice de masa corporal real y una disminución en la ansiedad, aunque permaneció sin cambios después de 6 meses.