El cáncer de estómago causa alrededor de 65 mil muertes en América cada año, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, un nuevo avance en el ámbito de la salud busca prevenir esta enfermedad.

Se trata de un probiótico, un tratamiento desarrollado tras 17 años de investigación, en el que participaron la Universidad de Concepción, Liva Company y Hub APTA. El producto ya está en el mercado de Chile y próximamente se comercializará en Europa y Asia.

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¿Cómo funciona el probiótico para prevenir el cáncer de estómago?

El PyloriOFF es un probiótico en cápsulas, enriquecido con minerales y vitaminas como magnesio, zinc, ácido fólico (vitamina B9), y vitamina D2, para mejorar la permeabilidad intestinal.

Contiene más de 40 billones de cepa probiótica patentada Lactobacillus Fermentum UCO-979C y es apto para celíacos (personas autoinmune crónica que daña el intestino delgado y altera la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes), veganos e intolerantes a la lactosa.

¿Cómo funciona el tratamiento?

Contribuye a prevenir la infección gastrointestinal de la bacteria Helicobacter pylori, que genera pequeñas úlceras en las mucosas estomacales, que con el paso del tiempo se convierten en lesiones premalignas de cáncer de estómago.

Ayuda a regular la microbiota gástrica y es capaz de impedir que el Helicobacter Pylori prospere en el estómago de las personas.

¿Qué es cáncer de estómago y cuáles son las probabilidades de sobrevivir?

El cáncer de estómago, también llamado cáncer gástrico o estomacal, se origina en las células que revisten el estómago.

Cuando a una persona se le diagnostica, el cáncer de estómago suele encontrarse ya en estado avanzado y rara vez se cura. Las tasas de supervivencia son las siguientes, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos:

Del 75 % para el cáncer de estómago localizado (cáncer que se ubica solo en el estómago)

para el cáncer de estómago localizado (cáncer que se ubica solo en el estómago) Del 35% para el cáncer de estómago regional (cáncer que se diseminó más allá del estómago a ganglios linfáticos u órganos cercanos)

para el cáncer de estómago regional (cáncer que se diseminó más allá del estómago a ganglios linfáticos u órganos cercanos) Del 7% para el cáncer de estómago metastásico (cáncer que se diseminó más allá del estómago a partes lejanas del cuerpo).

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