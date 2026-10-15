¿Dolor de piernas, entumecimiento? Síntomas de un cáncer agresivo que podrías padecer y no te has dado cuenta | FOTOS

¿Te duelen tus piernas, se te entumecen, sientes hormigueo? Estos malestares en las piernas pueden deberse a causas sencillas y pasajeras; sin embargo, también pueden ser señales de alerta de que padeces un agresivo tipo de cáncer.

Si últimamente has notado que se presentan estos síntomas de forma recurrente, es momento de que acudas a una valoración médica para que descartes un cáncer de huesos o cáncer óseo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de huesos?

El cáncer de hueso es poco frecuente en adultos; sin embargo, es importante prestar atención a siete síntomas que pueden revelar que algo anda mal. Según la American Cancer Society, identificar estas señales a tiempo, permitirá que recibas atención médica oportunamente y puedas sobrevivir a esta enfermedad. Los principales síntomas del cáncer de huesos son:

Dolor en el área tumoral : Un dolor persistente en un hueso que se agrava con la actividad física debe de atenderse de inmediato.

: Un dolor persistente en un hueso que se agrava con la actividad física debe de atenderse de inmediato. Bultos o hinchazón: Algunos tumores óseos generan una inflamación visible. Por ejemplo, en el caso de los huesos de la garganta, puede generar un bulto que cause dificultades para tragar.

De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, los síntomas de cáncer de huesos pueden confundirse con otras afecciones, por lo que tienden a pasarse por alto. El signo más común de la presencia de esta enfermedad es el dolor en el hueso afectado.



Aunque en un principio no es… pic.twitter.com/LlsWx8SUoG — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 18, 2026

Fracturas : El cáncer de huesos debilita el tejido óseo y provoca fracturas sin causa aparente, tras un periodo de dolor agudo en la zona.

: El cáncer de huesos debilita el tejido óseo y provoca fracturas sin causa aparente, tras un periodo de dolor agudo en la zona. Entumecimiento, hormigueo, debilidad: Si el cáncer de hueso afecta la columna vertebral, puede comprimir los nervios de la médula espinal, lo que ocasiona entumecimiento, hormigueo o debilidad.

Si el cáncer de hueso afecta la columna vertebral, puede comprimir los nervios de la médula espinal, lo que ocasiona entumecimiento, hormigueo o debilidad. Pérdida de peso: La pérdida de peso involuntaria es un síntoma inespecífico, pero relevante en el contexto de enfermedades oncológicas.

Así luce la metástasis, cáncer de huesos.



La metástasis es la propagación del cáncer a otras partes del cuerpo desde el tumor original. Las células cancerosas se diseminan a través del torrente sanguíneo o el sistema linfático, formando nuevos tumores en diferentes áreas.



Es… pic.twitter.com/8XPBlsClU9 — Informa Cosmos (@InformaCosmos) March 26, 2024

¿Cuántos años se puede vivir con cáncer de hueso?

De acuerdo con especialistas de la American Cancer Society, la tasa de supervivencia general a 5 años para el cáncer de hueso primario es de aproximadamente el 66% al 70%, lo que significa que la mayoría de las personas diagnosticadas superan los 5 años de vida tras el diagnóstico.

Sin embargo, la cantidad de años que se puede vivir varía drásticamente según la etapa en la que se detecte el tumor, el tipo específico de cáncer óseo y la respuesta al tratamiento. Muchas personas logran curarse y vivir por décadas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.