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Científicos logran desarrollar tratamiento para la diabetes tipo 1

Un grupo de investigadores chinos logró restaurar la función de los islotes pancreáticos con terapia de células madre.

Por: Itandehui Cervantes

El equipo de investigadores desarrolló tejidos similares a islotes pancreáticos llamados E- islet a partir de células madre del endodermo, esta técnica permite:

  • Reducir el tiempo de cultivo de 40 a 14 días
  • Evitar la generación de células no deseadas
  • Disminuir el riesgo de formación de tumores

Aunque el estudio es limitado esto podría ser un importante avance en el tratamiento de la diabetes tipo 1.

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