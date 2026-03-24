Científicos logran desarrollar tratamiento para la diabetes tipo 1

El equipo de investigadores desarrolló tejidos similares a islotes pancreáticos llamados E- islet a partir de células madre del endodermo, esta técnica permite:

Reducir el tiempo de cultivo de 40 a 14 días

Evitar la generación de células no deseadas

Disminuir el riesgo de formación de tumores

Aunque el estudio es limitado esto podría ser un importante avance en el tratamiento de la diabetes tipo 1.

