Científicos logran desarrollar tratamiento para la diabetes tipo 1
Un grupo de investigadores chinos logró restaurar la función de los islotes pancreáticos con terapia de células madre.
El equipo de investigadores desarrolló tejidos similares a islotes pancreáticos llamados E- islet a partir de células madre del endodermo, esta técnica permite:
- Reducir el tiempo de cultivo de 40 a 14 días
- Evitar la generación de células no deseadas
- Disminuir el riesgo de formación de tumores
Aunque el estudio es limitado esto podría ser un importante avance en el tratamiento de la diabetes tipo 1.