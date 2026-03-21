Científicos utilizan escamas de peces para regenerar córneas

La córnea es la ventana transparente del ojo y cuando se daña de forma severa es necesario un trasplante pero el equipo de investigadores ha tratado las escamas para convertirlas en láminas de colágeno con propiedades parecidas a las de la córnea humana.

Los biomateriales dejan pasarla luz de forma adecuada y soportan la manipulación quirúrgica y son biocompatibles en conejos y ratas sin desencadenar inflamación ni rechazo.

