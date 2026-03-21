Científicos utilizan escamas de peces para regenerar córneas
Un grupo de científicos del Grupo de Ingeniería Tisular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada desarrollaron implantes corneales.
La córnea es la ventana transparente del ojo y cuando se daña de forma severa es necesario un trasplante pero el equipo de investigadores ha tratado las escamas para convertirlas en láminas de colágeno con propiedades parecidas a las de la córnea humana.
Los biomateriales dejan pasarla luz de forma adecuada y soportan la manipulación quirúrgica y son biocompatibles en conejos y ratas sin desencadenar inflamación ni rechazo.