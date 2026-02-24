Leer y escribir reduce el riesgo de padecer Alzheimer o demencia en un 40%

En el estudio participaron 1.939 personas con una edad promedio de 80 años que no presentaban indicios de demencia al comienzo del estudio y a las cuales se les dio un seguimiento a lo largo de 8 años.

Durante el periodo de investigación, 551 participantes desarrollaron Alzheimer y 719 deterioro cognitivo leve. Los especialistas descubrieron que las personas con el mayor enriquecimiento cognitivo a lo largo de la vida desarrollaron Alzheimer a una edad promedio de 94 años, en comparación con los 88 años de aquellos con el nivel más bajo de enriquecimiento, con un retraso de 5 años.

