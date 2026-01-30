Investigadores logran erradicar cáncer de páncreas en ratas

El equipo de Mariano Barbacid, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España eliminó el cáncer de páncreas en ratones lo que representa un gran avance en la ciencia.

Cabe señalar que este tipo de cáncer es el de pero pronóstico pues se diagnostica demasiado tarde y apenas un 5% de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

Este tratamiento consiste en una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y no tiene efectos secundarios importantes.

