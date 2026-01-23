inklusion.png Sitio accesible
Retrasos de 15 minutos en 4 líneas del Metro CDMX y aglomeraciones en el Metrobús hoy

Desabasto de medicinas para pacientes con cáncer

Continúa desabasto de medicamentos para el cáncer, entre 4 y 5 medicamentos indispensables no han sido distribuidos

Salud

Por:  Itandehui Cervantes

Según datos de la plataforma de monitoreo de suministro de medicamentos, el sistema de salud no ha recibido más de 280 millones de piezas de medicamentos.

De acuerdo con el director de Nariz Roja, Alex Barbosa las medicinas que faltan en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y CCINSHAE son ciclofosfamida y metotrexato, indispensables para diferentes tipos de cáncer.

