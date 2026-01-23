Desabasto de medicinas para pacientes con cáncer

Según datos de la plataforma de monitoreo de suministro de medicamentos, el sistema de salud no ha recibido más de 280 millones de piezas de medicamentos.

De acuerdo con el director de Nariz Roja, Alex Barbosa las medicinas que faltan en el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y CCINSHAE son ciclofosfamida y metotrexato, indispensables para diferentes tipos de cáncer.