Alerta por brote de sarampión en México, ¿quiénes deben vacunarse?
México enfrenta un brote de sarampión y de acuerdo con la Secretaría de Salud se tienen confirmados 7 mil 168 casos de sarampión.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para que se vacune, los grupos prioritarios son:
- Niñas y niños de 6 meses a 9 años
- Menores de 12 y 18 meses
- Población infantil rezagada
- Personas de 10 a 49 años sin esquema completo
- Personal de salud
- Personal educativo
- Jornaleros agrícolas
- Personas en contacto con mujeres embarazadas
- Personas con desnutrición o enfermedades leves
La vacuna contra el sarampión es gratuita y esta disponible en las unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.