Alerta por brote de sarampión en México, ¿quiénes deben vacunarse?

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que se vacune, los grupos prioritarios son:

Niñas y niños de 6 meses a 9 años

Menores de 12 y 18 meses

Población infantil rezagada

Personas de 10 a 49 años sin esquema completo

Personal de salud

Personal educativo

Jornaleros agrícolas

Personas en contacto con mujeres embarazadas

Personas con desnutrición o enfermedades leves

La vacuna contra el sarampión es gratuita y esta disponible en las unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

