Alerta por brote de sarampión en México, ¿quiénes deben vacunarse?

México enfrenta un brote de sarampión y de acuerdo con la Secretaría de Salud se tienen confirmados 7 mil 168 casos de sarampión.

Salud

Por:  Itandehui Cervantes

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que se vacune, los grupos prioritarios son:

  • Niñas y niños de 6 meses a 9 años
  • Menores de 12 y 18 meses
  • Población infantil rezagada
  • Personas de 10 a 49 años sin esquema completo
  • Personal de salud
  • Personal educativo
  • Jornaleros agrícolas
  • Personas en contacto con mujeres embarazadas
  • Personas con desnutrición o enfermedades leves

La vacuna contra el sarampión es gratuita y esta disponible en las unidades del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

