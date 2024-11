¿Dejas los trastes sucios en la tarja por días? La psicología responde sobre el significado de este hábito

A muchos nos ha pasado dejar los trastes sucios en la tarja por presión de tiempo o simplemente querer descansar un día en casa; sin embargo, hay personas que vuelven este “descuido” un hábito, el cual podría develar algunos problemas que la psicología explica.

Desde que la psicología se popularizó a mediados del siglo pasado, los estudios sobre actividades cotidianas se han vuelto una realidad, esto con el fin de detallar qué es lo que motiva o de dónde vienen algunas acciones de los humanos, eso mismo se ha analizado con los hábitos.

Este es el significado de dejar trastes sucios según la psicología

De acuerdo a diversos estudios, como el que resumen la filósofa Isbelia Farias , este tipo de actos (no sólo de trastes, sino de desorden en casa) no sólo hacen referencia a un acto de pereza o descuido cotidiano, sino que pueden reflejar el estado mental o emocional de una persona.

En específico, no atender a los “actos de higiene” básicos en un hogar podría estar vinculado a altos niveles de estrés o dificultades para gestionar las responsabilidades básicas de una persona adulta.

¿Por qué se pueden dejar los platos sucios por días?

Con base en lo que explican los especialistas, cuando los niveles de estrés y fatiga mental son altos, la reacción más básica de una persona es postergar actividades, así sean esenciales, debido a que se vuelve complicado lidiar con una o más cosas al mismo tiempo.

Otros hábitos similares a dejar trastes sucios y su significado

No sólo se trata de los platos, sino que también se involucra con el no limpiar el cuarto, dejar la ropa desordenada, “botar” las cosas con las que llegas de la calle, no darle un orden a los artículos del hogar.

Todas estas acciones generan un círculo vicioso, el cual, a la larga, podría empeorar el estado de ánimo y llevar a síntomas de depresión o de ansiedad generalizados; sin embargo, tiene que ser un psicólogo el que emita estos diagnósticos.

