¿Tienes algún sartén de teflón? Usarlo podría afectar tu salud

Cocinar en un sartén de teflón es muy útil. Gracias a sus características, los alimentos no se le pegan y hacen más sencillo el preparar alimentos. Sin embargo, últimamente se les ha acusado de ser un riego para salud, al poseer cualidades tóxicas e inclusive cancerígenas.

El teflón es un revestimiento químico conocido como politetrafluoroetileno (PTFE) con el que se cubre al sartén de cocina para que tengan esa cualidad antiadherente. Si bien este material no es el que causa problemas para la salud, sí lo hace la sustancia que utilizan para pegarlo al sartén.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Sartén de teflón, ¿un riesgo al cocinar?

El libro “Come seguro comiendo de todo”, de Beatriz Robles, explica que el teflón no es malo, ya que no reacciona con otras sustancias químicas ni con los alimentos, por lo que no es tóxico. De igual manera, puede aguantar temperaturas extremas.

El verdadero problema lo trae el perflourooctanoico (PFOA), la sustancia que se utiliza para adherir el teflón al sartén de cocina. La PFOA se ha clasificado como “posiblemente cancerígeno”, es tóxico y también se puede acumular en el cuerpo.

Es por eso que los sartenes que son de teflón y ya se encuentran desgastados pueden representar un posible riesgo para la salud . Incluso si se observa una pequeña grieta.

Cocinar en sartén de teflón podría provocar la “gripe del teflón”

La Dra. Caroline Mastro, médica de medicina familiar en el Southern Ocean Medical Center de Estados Unidos, explicó que la gripe del teflón es una enfermedad muy parecida a una gripe común, que se puede producir por inhalar los vapores del PTFE.

Si bien la gripe del teflón es una enfermedad que no representa un alto riesgo y suele desaparecer al poco tiempo, actualmente se realizan estudios de qué tan peligroso es una exposición prolongada al teflón.

Síntomas de la gripe del Teflón

Los síntomas se pueden confundir con los de una gripe normal, ya que la persona que lo padezca podría presentar:



Fiebre leve

Opresión en el pecho

Tos

Fatiga

Problemas para respirar

Sartén de teflón

Adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.