Cuidado con la avena, si tienes esta enfermedad debes evitar consumirla

La avena , ese cereal muy presente en la nutrición de muchas personas, podría atentar contra el cuerpo humano si una persona sufre la enfermedad celíaca. Si bien algunos estudios respaldan el consumo debido a que no contiene gluten, otros advierten por las altas posibilidades de contaminación cruzada.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué personas no pueden consumir avena?

El estudio titulado “ Oat, is it safe for patients with celiac disease? ” del Dr. Knut E. A. Lundin aborda la seguridad del consumo de avena en personas con enfermedad celíaca, la cual es una condición autoinmune que se desencadena por el gluten, presente en el trigo, el centeno y la cebada. Aunque la avena no contiene gluten directamente, existe la posibilidad de que pueda estar contaminada con estos granos durante su procesamiento.

En este sentido, distintas investigaciones informaron que muchas personas con enfermedad celíaca pueden tolerar avena pura sin experimentar síntomas adversos, mientras que otros pacientes pueden tener intolerancia a la avena, lo que sugiere que no todos los celíacos reaccionan de la misma manera.

¿Es peligrosa la avena?

La preocupación principal radica en que la avena puede estar contaminada con gluten durante su procesamiento. Por lo tanto, es crucial que las personas celiacas consuman avena certificada. Asimismo, ciertos epítopos tóxicos presentes en la avena pueden reaccionar con el gluten de otros granos como el trigo y la cebada, al desencadenar una respuesta inmune en algunos individuos celíacos.

Por último, se cree que las diferencias genéticas entre los pacientes celíacos pueden influir en su tolerancia a la avena.

¿Qué es la enfermedad celíaca?

La celiaquía, también conocida como enfermedad celíaca , es una afección autoinmune crónica que se desencadena por la ingestión de gluten y provoca una respuesta inmune que daña el revestimiento del intestino delgado, lo que interfiere con la absorción de nutrientes y puede llevar a diversas complicaciones de salud.

Los síntomas pueden variar ampliamente e incluyen los siguientes:



Diarrea crónica.

Dolor abdominal.

Distensión abdominal.

Fatiga.

Pérdida de peso.

Anemia.

La única forma efectiva de manejar la celiaquía es seguir una dieta estricta sin gluten de por vida y se debe evitar todos los alimentos peligrosos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.