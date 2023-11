Esta será la nueva fecha de estreno de Vemon 3

La muy esperada tercera entrega de la franquicia de superhéroes vio un retraso de la película Venom en su agenda para 2024. La próxima cinta del personaje antagónico de Marvel ya no se estrenará el próximo verano como prometió Sony.

La aún producción, aún sin un título específico, estaba inicialmente programada para el 12 de julio de 2024, pero después de un anuncio oficial por parte de Sony, la película llegará a las salas de cine hasta el 8 de noviembre de 2024.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El cambio de produjo a tan solo unas horas después de que el SAG-AFTRA llegara a un nuevo acuerdo de tres años tras la huelga de actores que duró 118 días.

Lee también: The Mandalorian: ¿Nueva temporada o película? Esto sabemos de las próximas aventuras de ‘Mando’ y Grogu

Después de que la huelga del SAG-AFTRA comenzó el 14 de julio de este año, la producción de esta nueva secuela de Venom, la cual había empezado en junio desde España, fue suspendida. El retraso de su estreno ahora les dará a los creadores más tiempo para terminar el rodaje, completar la postproducción y tener un cierto tiempo de ‘colchón’ para evitar más retrasos.

Para la tercera entrega de la película, Tom Hardy regresa como como Eddie Brock, el huésped de este extraño organismo independiente llamado simbionte y mejor conocido como Venom. Contará con la dirección y el guion de Kelly Marcel y la producción de Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Kelly Marcel, Tom Hardy y Hutch Parker.

Juno Temple y Chiwetel Ejiofor también protagonizarán la película, según un informe del Hollywood Reporter. Aún con estas revelaciones, no se sabe cuál será la trama de esta próxima entrega.

Lee también: Revelan detalles de la película cancelada de Spider-Man contra los 6 Siniestros

Venom 3 es una de las tantas películas que tuvieron que retrasar su fecha de estreno debido a la huelga de guionistas y actores en Hollywood, por lo que se espera que pueda haber cambios durante las próximas semanas. Entre estas cintas también se encuentran Spider-Man: Beyond the Spider-Verse y Kraven the Hunter.

La franquicia de Venom es una de las más esperadas dentro del MCU. Desde el lanzamiento de los cómics Venom de 2018 y Venom: Let There Be Carnage de 2021, los filmes han recaudado una buena cantidad de espectadores. Para la primera entrega de este personaje, dirigida por Ruber Fleischer, se recaudaron más de 856 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Let There Be Carnage, dirigida por Andy Serkis obtuvo 502 millones en tiempos de pandemia, según Variety .

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado