Loki, temporada 2: fecha y hora de estreno de todos los capítulos en Disney Plus

La segunda temporada de Loki se une a la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y ya su primer capítulo ya encuentra disponible a través de la plataforma de Disney Plus. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el calendario de transmisión de los capítulos de la serie.

Loki, la popular serie de televisión basada en el personaje de Marvel Comics del mismo nombre, se estrenó en junio de 2021 y desde que formó parte del MCU es una de las más aclamadas. La serie sigue al Dios del Engaño después de que escapara con el Teseracto durante los eventos de Avengers: Endgame, y se encontrara con una misteriosa organización llamada la Autoridad de Variación Temporal (AVT), que lo recluta para arreglar las líneas temporales que él mismo alteró.

La primera temporada de Loki fue un éxito tanto de crítica como de público, y se convirtió en la serie más vista de Disney Plus, superando a otras producciones como WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Por eso, no fue de extrañar que Disney confirmara una segunda temporada de Loki, que ya está disponible en su plataforma de streaming.

La nueva entrega consta de seis episodios, al igual que la primera, y se estrenará semanalmente todos los jueves a partir del 5 de octubre. Este es el calendario completo de transmisión de los capítulos de la segunda temporada de Loki en Disney Plus:

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 1 (5 de octubre en Disney+)

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 2 (12 de octubre en Disney+)

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 3 (19 de octubre en Disney+)

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 4 (26 de octubre en Disney+)

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 5 (2 de noviembre en Disney+)

- ‘Loki', segunda temporada, episodio 6 (9 de noviembre en Disney)

El horario de estreno de cada capítulo es a las 19:00 hrs en México. Para ver la serie se necesita tener una suscripción activa a Disney Plus, que tiene un costo mensual o anual según el plan que elijas.

Por si fuera poco, la serie tiene relación con las películas más recientes de Marvel, tales como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, en el que se incide sobre el temor hacia el nuevo antagonista de la Fase 5 , Kang el Conquistador. Mientras que también se entrelazará con Doctor Strange en el multiverso de la locura.

