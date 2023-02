TWICE anuncia la primera parte de su gira mundial “Ready to be”

TWICE anunció este martes 21 de febrero, la primera parte de su quinto World Tour Ready to be en el que visitará ciudades como Toronto, Sídney y Los Ángeles, pero además, pronto serán reveladas más ciudades y entre ellas, algunas más de Latinoamérica; te contamos todo lo que tienes que saber.

¿TWICE visitará México?

Algunos medios coreanos habían informado que tras el lanzamiento de su álbum Ready to Be, TWICE anunciaría una gira o tour mundial y esto ya se ha convertido en un realidad, luego de que este martes lo diera a conocer a través de sus redes sociales.

Ante esto, también se había rumorado que parte de las ciudades visitadas sería la Ciudad de México (CDMX), sin embargo, esto todavía no es un hecho. La última presentación de las jóvenes cantantes fue en julio del 2019, donde deleitaron a sus fans en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo y dónde empezará la gira de TWICE?

La quinta gira mundial de TWICE comenzará en Seúl, en el KSPO Dome, con un concierto de dos noches los días 15 y 16 de abril.

¿Qué es el grupo Twice?

TWICE es un grupo de K-pop de nueve integrantes mujeres que debutó el 20 de octubre de 2015 con su primer miniálbum The Story Begins. TWICE ganó fama en 2016 con la canción “Cheer Up”, que tuvo gran éxito.

Las nueve integrantes de TWICE, quienes han sido muy queridas y aplaudidas por sus fanáticos, son: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

Luego de 19 meses después de su debut, TWICE vendió más de 1.2 millones de copias, a través de cuatro miniálbumes y un álbum especial. El fanclub de TWICE se llama “Once”.

¿Cuáles son las canciones de TWICE?

El grupo surcoreano tiene muchas canciones que han tenido éxito, entre ellas se encuentran Feel Special, What is Love?, Eyes Wide Open, More & More, Yes or Yes, Fórmula of Love: O+T= <3», Perfect World, The Feels, Merry and Happy», Fancy, Do what we like.

Cabe mencionar que su video más visto es el de la canción What is Love?, el cual cuenta con más de 623 millones de vistas en YouTube.

¿Qué es el K-pop?

El K-pop es la música proveniente de Corea del Sur, es un estilo que se creó a partir de la unión de varios géneros, sin embargo, su esencia está basada en la música popular de Corea del Sur. Se basan en una mezcla de ritmos y géneros musicales como lo son el hip-hop, rap, rock, soul, r&b y música electrónica.

El K-pop es la abreviación de Korean popular music, que en español significa “música popular coreana” y ha tenido un enorme éxito en las nuevas generaciones, ya que, si bien desde la década de los 60 llegó este estilo musical, no fue hasta los 90s que se posicionó.

La música está acompañada de letras profundas con mensajes trascendentales, coreografías altamente ejecutadas y vestuarios a la moda con colores llamativos.

Algunas de las bandas más famosas son BTS, BlackPink, NCT Dream, Ateez y por su puesto, Twice. ¿Alguna vez los has escuchado? ¿Cuál es tu banda de k-pop favorita?

