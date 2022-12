BTS llega a los cines de México con su película ‘Yet To Come’

Luego de la momentánea separación de BTS, los fans podrán reconfortarse al ver una película que llegará a los cines muy pronto, así es, el ARMY podrá ver en la pantalla grande escenas exclusivas del último concierto que ofrecieron en Busan.

Este show ocurrió el 15 octubre de 2022 y fue la mejor forma en que Jin, RM, J-Hope, Jimin, V, Suga y Jungkook, pudieron cerrar con broche de oro su trayectoria musical antes de continuar con sus compromisos laborales y el servicio militar .

Sin embargo la película no será exclusivamente de las escenas del concierto, que por cierto tuvo entradas agotadas, habrá mucho más que seguramente ningún ARMY se querrá perder.

VIDEO: Así fue el concierto de BTS antes de cumplir su servicio militar

Fecha de estreno “Yet to come” nueva película de BTS

Todo parece indicar que el estreno de esta producción cinematográfica especial y reeditada para la pantalla grande, que presenta nuevos ángulos de primer plano y una vista completamente nueva de todo el concierto, será el miércoles 1 de febrero del 2023.

Además, “Yet To Come” podría disfrutarse en formato tradicional y especial en versión inmersiva de 270 grados de ScreenX, 4DX que permite el movimiento de los asientos, rafagas de viento, luces, neblina, agua e incluso aromas; entre otros.

¿Dónde comprar y cuánto cuestan los boletos?

Se ha anunciado que la preventa general comenzará el jueves 12 de enero, así que si quieres ser de los primeros en adquirir tus entradas más te vale apresurarte. Los boletos estarán a la venta en el sitio web ; pero aún no se han dado detalles sobre el precio.

<BTS: Yet To Come in Cinemas>

Cinematic cuts only in ScreenX, 4DX and big screens



✔ Release at 1st, Feb, 2023

✔ Ticket opens at 11st, Jan, 2023

🔗Info at https://t.co/mZGwAzeyxq



#YetToComeInCinemas pic.twitter.com/X8oi9StIUI — BTS_official (@bts_bighit) December 20, 2022

Películas y documentales de BTS que han llegado a los cines

Esta es la quinta producción que la banda surcoreana presentará en cines; la primera fue “ BTS ; Burn the Stage: The Movie”, la cual llegó en 2018 como un documental de la gira “The Wings”.

En 2019, lanzaron los documentales “Love Yourself in Seoul” y “Bring the Soul: The Movie”. Mientras que en 2020 año salió “Break the Silence: The Movie”, un documental con testimonios de los integrantes contando historias íntimas durante su gira mundial.

Sin duda “Yet To Come” será un respiro para el ARMY, pues todo parece indicar que la pausa podría terminar hasta el 2025, una vez que los siete miembros hayan culminado con el servicio militar.