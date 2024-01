El tráiler del spinoff The Walking Dead ha resuelto una de las dudas más importantes de la serie

Este 2024 se cumplirán 2 años desde que The Walking Dead lanzó su último episodio, a pesar de que la serie llegó a su fin, la AMC buscaría lanzar una nueva producción dentro del mismo universo de zombis, está serie sería un spin-off que se llamaría The Walking Dead: The Ones Who Live.

Es dentro de un mes que llegará The Walking Dead: The Ones Who Live, centrado en los otros líderes de la serie original Rick Grimes y Michonne. De nuevo, cómo no, interpretados por Andrew Lincoln y Danai Gurira; la nueva serie contestaría una de las incógnitas más importantes de la serie original y esto fue por medio de su tráiler oficial.

The Walking Dead: The Ones Who Live y la duda que resuelve su tráiler

The Walking Dead: The Ones Who Live se estrena el 25 de febrero en AMC, el tráiler nos muestra las aventuras por separado de Rick y Michonne después de que él fuese recogido por un helicóptero misterioso alejándolo de su familia. El primer vistazo nos enseñó la pista que le demostró a Michonne que Rick todavía estaba vivo.

Está duda fue importante para los fanáticos, pues nadie sabía cómo fue que Rick dejó señales de vida, la pista fue un teléfono que tenía su escritura, a eso se suman algunos caracteres japoneses, mismos que fueron traducidos por el público y dice “creer un poco más”; algunos teorizan que es la esperanza de Rick de poder volver a ver a su familia.

Lo que se espera dentro de The Ones Who Live será un reencuentro entre dos de los personajes más interesantes de la serie, además de poder ver que sucedió con el resto del elenco años después de todo lo acontecido después del final de The Walking Dead.

