The Walking Dead: The Ones Who Live: Andrew Lincoln y Danai Gurira regresan en el nuevo tráiler

The Walking Dead: The Ones Who Live estrena su primer tráiler a través de AMC. Las primeras imágenes de la tan esperada serie suponen el regreso de dos de los personajes más queridos de la franquicia , Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

En el tráiler, vemos a Michonne recorriendo diferentes lugares en busca de pistas sobre el paradero de Rick, quien fue secuestrado por un misterioso grupo llamado la Alianza de los Tres al final de la novena temporada de The Walking Dead. Según las imágenes, Rick está siendo retenido en algún tipo de instalación. También ofrece un vistazo a Terry O’Quinn como el mayor general Beale,el jefe de la Alianza de los Tres, una organización que controla tres grandes comunidades en diferentes partes del país, y el regreso de Pollyanna McIntosh como Jadis.

La sinopsis oficial de la serie dice lo siguiente: “The Walking Dead: The Ones Who Live presenta una historia de amor épica de dos personajes cambiados por un mundo cambiado. Separados por la distancia. Por un poder imparable. Por los fantasmas de lo que eran. Rick y Michonne son arrojados a otro mundo, construido sobre una guerra contra los muertos... Y, en última instancia, una guerra contra los vivos. ¿Pueden encontrarse el uno al otro y quiénes eran en un lugar y una situación diferentes a cualquier otra que hayan conocido antes? ¿Son enemigos? ¿Amantes? ¿Víctimas? ¿Vencedores? Sin el otro, ¿están vivos, o descubrirán que ellos también son los muertos vivientes?”.

La serie marcará el regreso oficial de Andrew Lincoln a The Walking Dead, después de que dejara la serie principal hace unos años. Lincoln abandonó el programa en 2018, tras casi una década interpretando al líder del grupo de supervivientes.

The Walking Dead: The Ones Who Live es una producción ejecutiva del showrunner Scott M. Gimple, Lincoln, Gurira, Denise Huth y Brian Bockrath, según Variety . La serie forma parte del universo expandido de The Walking Dead, que incluye otras series como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond y varios proyectos en desarrollo.

¿Cuándo se estrena The Walking Dead: The Ones Who Live?

La serie se estrenará el domingo 25 de febrero en AMC y AMC+, donde se podrá ver en exclusiva.

