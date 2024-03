Este sería el único país en el que Taylor Swift se presentaría en Asia debido a un acuerdo

Durante una cumbre asiática que prometía enfocarse en temas críticos regionales, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, se encontró en el centro de la atención mediática al tener que justificar el controvertido acuerdo de conciertos exclusivos de Taylor Swift en su país. Este acuerdo, que impide a la estrella pop actuar en otros países del Sudeste Asiático, suscitó preocupaciones de que podría provocar tensiones entre los países vecinos al privarlos de los beneficios económicos y turísticos asociados con las actuaciones de la cantante.

Durante la cumbre de la ASEAN, celebrada con la expectativa de abordar la crisis de Myanmar y las tensiones en el Mar de China Meridional, Lee confirmó que el acuerdo con Taylor Swift incluía “ciertos incentivos” para asegurar que Singapur fuera el único destino en el Sudeste Asiático de su gira Eras Tour. “Ha resultado ser un acuerdo muy exitoso. No lo veo como algo inamistoso”, defendió Lee, aunque no reveló el costo del acuerdo financiado por un fondo gubernamental destinado a revivir el turismo post-COVID-19.

El asunto ganó relevancia cuando el primer ministro tailandés, Srettha Thavisin, reveló en febrero que el gobierno de Singapur había entrega lhasta 3 millones de dólares por actuación de Taylor Swift bajo la condición de exclusividad regional.

A pesar de las afirmaciones de Thavisin de que Tailandia podría haber negociado un acuerdo similar de haber estado al tanto, Prommin Lertsuridej, Secretario General del Primer Ministro de Tailandia, expresó admiración por la estrategia de Singapur, señalando que su país está trabajando para hacer de Tailandia un destino más atractivo para eventos internacionales.

La exclusividad de Taylor Swift en Singapur también causó desilusión entre sus fans en otros países del Sudeste Asiático, como Indonesia, donde el ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, se disculpó públicamente con los seguidores de la cantante. Raisa Christy, a través de AP, una fanática indonesia, expresó su tristeza por no poder ver a Taylor Swift más cerca, aunque reconoció que Singapur probablemente es el único lugar en la región capaz de cumplir con los requisitos de la gira de la artista. Este acuerdo puso en manifiesta el impacto cultural y económico de esta figura del entretenimiento.

