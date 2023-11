Estos fueron los artistas más escuchados en el mundo, según Spotify Wrapped 2023

Spotify, la plataforma de streaming musical más popular del mundo, reveló su tradicional resumen anual para este 2023 a través de Spotify Wrapped. La cantante estadounidense Taylor Swift se coronó como la artista global más escuchada en Spotify, destronando al puertorriqueño Bad Bunny, quien había liderado el listado por tres años consecutivos. Swift ya supera los 107.8 millones de oyentes mensuales y más de 26 mil millones de reproducciones en la plataforma, gracias a sus exitosos álbumes y sus nuevas reversiones (Taylor’s Version).

Detrás de Swift se ubicaron otros grandes nombres de la música como Drake, Morgan Wallen, The Weeknd y el propio Bad Bunny. Por si fuera poco, el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, “New Heights with Jason and Travis Kelce”, fue el podcast deportivo más reproducido a nivel global.

En cuanto a las canciones más escuchadas del 2023 en Spotify, la ganadora indiscutible fue “ Flowers ” de Miley Cyrus, una balada pop-rock que formó parte de su álbum “Endless Summer Vacation”. La canción acumuló más de mil 600 millones de reproducciones en la plataforma.

Por otro lado, el álbum más reproducido del año fue “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny, que se estrenó en el verano de 2022 y que incluyó colaboraciones con artistas como Chencho Corleone, Jhayco, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías, Buscabulla y Tiny. El disco tuvo más de 13 mil 400 millones de reproducciones en la plataforma desde mediados de este año.

En el mundo de los podcasts, no hubo sorpresas: “The Joe Rogan Experience” fue el más popular del 2023 en Spotify (como en los últimos años). El programa del comediante y comentarista deportivo aborda temas variados como política, ciencia, cultura pop, salud y deportes.

El segundo lugar lo ocupó “Call Her Daddy”, un podcast conducido por Alex Cooper que habla sobre sexo, relaciones y vida personal. Le siguieron “Huberman Lab”, un podcast científico presentado por el neurocientífico Andrew Huberman; “Anything Goes with Emma Chamberlain”, un podcast donde la influencer Emma Chamberlain comparte sus opiniones sobre diversos temas; y “On Purpose with Jay Shetty”, un podcast donde el exmonje Jay Shetty ofrece consejos para vivir una vida plena y feliz.

¿Cómo acceder a tu propio Wrapped?

Si quieres conocer tu propio resumen personalizado de lo que más escuchaste en Spotify en el 2023, puedes acceder a la experiencia Wrapped 2023 en la aplicación móvil, así como en el escritorio o en spotify.com/wrapped. Allí podrás ver tu top individualizado de artistas, géneros, canciones, podcasts y minutos escuchados. Además, podrás compartir tus resultados con tus amigos y familiares a través de las redes sociales.

El Wrapped de este año incluyó las funciones estándar que acceden a los datos y muestran a los usuarios su top individualizado de artistas, géneros, canciones, podcasts y minutos escuchados. Pero también agregó algunas novedades interesantes como un mapa interactivo que muestra los países donde se escucharon tus artistas favoritos y un saludo especial por parte de tu artista más escuchado

TOP GLOBAL de Spotify Wrapped 2023

Artistas más reproducidos a nivel mundial

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey

Canciones más reproducidas a nivel global

1. “Flowers” de Miley Cyrus

2. “Kill Bill” de SZA

3. “As It Was” de Harry Styles

4. “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook

5. “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado, Peso Pluma

6. “Cruel Summer” de Taylor Swift

7. “Creepin’ (con the Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, the Weeknd, 21 Savage

8. “Calm Down (con Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez

9. “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” de Bizarrap, Shakira

10. “Anti-Hero” de Taylor Swift

Álbumes más reproducidos a nivel global

1. “Un Verano Sin Ti” de Bad Bunny

2. “Midnights” de Taylor Swift

3. “SOS” de SZA

4. “Starboy” de The Weeknd

5. “MAÑANA SERÁ BONITO” de KAROL G

6. “One Thing at a Time” de Morgan Wallen

7. “Lover” de Taylor Swift

8. “HEROES & VILLAINS” de Metro Boomin

9. “GÉNESIS” de Peso Pluma

10. “Harry’s House” de Harry Styles

Top Podcasts Global

1. “The Joe Rogan Experience”

2. “Call Her Daddy”

3. “Huberman Lab”

4. “Anything Goes With Emma Chamberlain”

5. “On Purpose With Jay Shetty”

6. “Crime Junkie”

7. “This Past Weekend w/ Theo Von”

8. “Serial Killers”

9. “The Diary of a CEO With Steven Bartlett”

10. “TED Talks Daily”

11. “Relatos de la Noche”

12. “Caso 63”

13. “Psicologia Al Desnudo | @psi.mammoliti”

14. “The Daily”

15. “Lex Fridman Podcast”

16. “Armchair Expert With Dax Shepard”

17. “El Podcast de Marian Rojas Estapé”

18. “Gemischtes Hack”

19. “The Psychology of Your 20s”

20. “Stuff You Should Know”

21. “SmartLess”

22. “La Cotorrisa”

23. “Se Regalan Dudas”

24. “The Jordan B. Peterson Podcast”

25. “Conspiracy Theories”

