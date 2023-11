¿Diego Luna y Gael García actuarán en el spin-off ‘The Boys: México’? Esto es lo que sabemos

El universo de The Boys se expande una vez más con la adición de un spin-off titulado The Boys: México. El escritor de Blue Beetle, Gareth Dunnet-Alcocer, liderará este nuevo proyecto, mientras que los reconocidos actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal están en conversaciones para asumir roles de productores ejecutivos y, posiblemente, de actuación en la serie. Aunque sus roles no serían protagónicos.

La premisa de la serie se mantiene en secreto por el momento, generando especulación entre los fanáticos. Actualmente, se está buscando un co-showrunner para unirse al creador, escritor y productor ejecutivo Gareth Dunnet-Alcocer, quien está trabajando activamente en el guión. Aunque el casting aún no ha comenzado, se planea rodar la serie en México.

Según informó Deadline , el proyecto cuenta con el respaldo creativo de figuras clave detrás de las otras series de la franquicia The Boys, incluyendo al desarrollador de la serie principal, Eric Kripke, y sus compañías Kripke Enterprises, Point Gray Pictures de Seth Rogen y Evan Goldberg, la película original de Neil H. Moritz, Sony Pictures Television y Estudios Amazon MGM. Se espera que Loreli Alba supervise Point Grey en esta nueva producción.

La exitosa franquicia “The Boys”

"The Boys”, basada en el cómic superventas del New York Times creado por Garth Ennis y Darick Robertson, ha logrado un gran éxito explorando una visión satírica y oscura de superhéroes que abusan de sus poderes en lugar de usarlos para el bien. La serie principal se encuentra en camino a la temporada 4, con dos derivadas ya lanzadas en 2023: la animada The Boys Presents: Diabolical y la serie universitaria Gen V.

Diego Luna, quien recientemente se unió al universo de Star Wars en la serie de Disney+ Andor, y Gael García Bernal , protagonista del biodrama de Amazon Cassandro , son actores veteranos cuyas carreras despegaron después de su colaboración en la exitosa película en español Y tu mamá también en 2001, dirigida por Alfonso Cuarón .

Ambos actores, que se han reunido en varias ocasiones desde entonces, se convirtieron en socios productores en 2018 bajo su lema “La Corriente del Golfo”. Entre sus proyectos recientes como productores se encuentran Cassandro y la serie Pan y Circo, ambos para Amazon. Con su participación potencial en The Boys: México, Luna y García Bernal prometen aportar su experiencia y visión única al creciente universo de The Boys.

